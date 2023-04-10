محافظ المنوفية يوجه بحل شكوى إحدى شركات النظافة بشبرا بخوم

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مدير إدارة البيئة بالديوان العام بفحص شكوى مسئولي إحدى شركات النظافة بقرية شبرا بخوم مركز قويسنا ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن استمرار أداء عملها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ، مؤكدا حرصه على إدماج القطاع الخاص فى إدارة المخلفات البلدية وإحداث نقلة نوعية بقطاع النظافة بكافة مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات .

كما تضمن اللقاء عدد من الطلبات والشكاوى تنوعت بين طلب مهندسة بالوحدة المحلية لمجلس ومدينة تلا تلتمس الحصول على أجازة رعاية طفل مراعاة لظروفها الاجتماعية الخاصة ، وقد وافق المحافظ على طلبها في ضوء الضوابط والقوانين ، كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لمواطنة بناحية سنجرج مركز منوف تعول ابنة كفيفه وابن آخر يعانى من جراحة حادة بالنخاع الشوكى ، وذلك مراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة، يأتى ذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا و والأولى بالرعاية .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على حرصه على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والتعرف على شكواهم ومحاولة حلها ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.