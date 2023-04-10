القومي لحقوق الإنسان يرحب بعقد أمانة الحوار الوطني لقاءات خاصة مع المنظمات الحقوقية

أشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاجتماع الأخير بين الأمانة العامة للحوار الوطني وقادة المنظمات الحقوقية في إطار مناخ إيجابي يتيح مشاركة واسعة مرتقبة للمنظمات الحقوقية في جلسات الحوار الوطني المزمع انطلاقه في مطلع مايو المقبل.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حضور منظمات تمثل طيفا واسعا من المنظمات الحقوقية للاجتماع والدخول في حوار مع المنسق العام للحوار الوطني وأعضاء الأمانة العامة والفنية للحوار يعطي الحوار زخما كبيرا ويوسع من دائرة المشاركة علي نحو يمنح كل القوي السياسية والأصوات الداعمة للحقوق والحريات العامة فرصة حقيقية لطرح أفكارها ، خاصة شواغل المجتمع الحقوقي في مصر.

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مخرجات الاجتماع الأخير تبشر بجدية من كل الأطراف في مناقشة كل القضايا المطروحة علي الحوار الوطني ويعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان آمالا كبيرة علي نتائج اللقاءات بين الأمانة العامة للحوار الوطني والمنظمات الحقوقية، والذي من المقرر استكمال جلساته في الفترة المقبلة، لما تنطوي عليه تلك الاجتماعات التمهيدية من أهمية قصوي لانجاح الحوار الوطني المرتقب.