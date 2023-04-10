عبد المنصف يرفض سياسة "التدوير" بين حراس الزمالك

حسم محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمي نادي الزمالك موقفه من اتباع سياسة التدوير بين حراس مرمي الفريق بعد توليه مهمة تدريب حراس مرمي الفريق الأبيض .

وأعلن عبد المنصف عن رفضه لسياسة التدوير بين محمد عواد حارس الزمالك ومحمد صبحي الحارس الأخر للفريق ، مؤكدا أن مركز حراسة المرمي يحتاج الى الثبات والإستقرار .

واعتمد عبد المنصف على محمد عواد فى مباراة البنك الأهلي التى أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف فى بطولة الدوري .

ويواصل الزمالك تدريباته اليوم بدون راحة، استعدادا لمواجهة حرس الحدود، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة والربع مساء الخميس المقبل، بملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر المسابقة.

ويسعى فريق الزمالك لمواصلة الانتصارات حتى يصل للنقطة 39 ويواصل الزحف نحو مراكز المقدمة في جدول ترتيب المسابقة.

وتتساءل جماهير نادي الزمالك عن مدرب الفريق الأبيض الذى سيقود مباراة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ، فى ظل ترقب وصول الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.

ومن جانبه، قال مدحت عبدالهادي مدرب الزمالك المؤقت فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين إنه لا يعرف حتى الآن اذا كان سيقود الفريق أمام حرس الحدود أم لا ، مشيرا الى أن الإدارة لم تبلغه بأى قرار وانه جاهز لخدمة النادي فى أى وقت .

وكان عبد الهادي هو من قاد الزمالك فى مباراة البنك الأهلي بالأمس والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف .