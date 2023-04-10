البطريركية الأورشليمية تحتفل بأحد الشعانين

احتفلت البطريركية الأورشليمية والكنائس الأورثوذكسية في الأراضي المقدسة، أمس الأحد، بعيد الشعانين وهو اليوم التي نتذكر فيه دخول السيد المسيح الى أورشليم كملك واستقباله من الجموع بسعف النخيل والزيتون صارخين “هوشعنا مبارك الآتي باسم الرب” (يوحنا الإصحاح 12).

حيث ترأس البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، مساء يوم سبت اليعازر، خدمة صلاة الغروب في كنيسة الكاثوليكون في كنيسة القيامة يشاركه آباء من اخوية القبر المقدس. بعد خدمة الغروب أقيمت المسيرة التقليدية بالإيقونة المقدسة من دير بيت فاجي وصولاً الى دير القديسين يواكيم وحنة في البلدة القديمة.

كما ترأس بطريرك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، يوم أحد الشعانين صباحاً ، خدمة القداس الإلهي البطريركي في كنيسة الكاثوليكون في كنيسة القيامة بمشاركة أصحاب متروبوليت كابيتاليس أيسيخيوس، رئيس أساقفة قسطنطيني أريسترخوس، رئيس أساقفة جرش ثيوفانس، رئيس أساقفة سبسطية ثيوذوسيوس، رئيس أساقفة اللد ذيميتريوس، رئيس أساقفة بيلا فيلومينوس، آباء وشمامسة أخوية القبر المقدس، ممثل بطريركية موسكو، ممثل بطريركية رومانيا وكهنة من كنائس أورثوذكسية أخرى.

وشارك حشد كبير من المصلين من البلاد وحجاج من خارج البلاد, وحضر أيضاً القنصل اليوناني العام إيفانجيلوس فليوراس.

بعد القداس أُقيمت الدورة التقليدية حول القبر المقدس مع سُعف النخيل، وبعدها توجه الموكب البطريركي الى دار البطريركية للتهاني.

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