ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة ، بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة .

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وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37856 طن تشمل : 7654 طن يوريا و 688 طن صويا 100 طن ملح معبأ و 162 طن اسمنت و 2400 طن مولاس و 4300 طن رمل و 15047 طن كلينكر و 7505 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33046 طن تشمل : 4700 طن خردة و 256 طن بذور كتان و 500 طن بسلة و 5229 طن فول و 2000 طن ذرة و 8536 طن قمح و 8000 طن صويا صب و 503 طن صويا معبأ و 1601 طن خشب زان و 5812 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1721 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1590 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 480 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2644 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 162075 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 133231 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2548 طن قمح متجهين إلى كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5651 شاحنة .

قال اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط ،ان ميناء دمياط يؤكد مزاياه التنافسية بتفريغ وشحن بضائع عامة ونقلها عبر نهر النيل،في اطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير ،وزير النقل ، بتعظيم الاستفادة من وسائط النقل المتعددة المتوفرة بميناء دمياط وعلى رأسها النقل النهري ، واستكمالاً للتنسيق التام والمستمر بين هيئة ميناء دمياط وشركة النيل الوطنية للنقل النهري