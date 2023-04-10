العيد القومي.. محافظ سوهاج يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء المحافظة

وضع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد أح أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، إكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء المحافظة أمام الديوان العام، إحياء للذكرى 224 لعيد سوهاج القومي .

حضر مراسم وضع إكليل الزهور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، والنائبة مي مازن عضو مجلس النواب.

يذكر أن العيد القومي لسوهاج يوافق العاشر من شهر أبريل من كل عام، حيث قدم شعب سوهاج نموذجا فريدا في التضحية والنضال عندما تصدى للحملة الفرنسية التي هاجمت قرى ومدن المحافظة عام 1799 م، وخاض أبناء المحافظة المعارك الشرسة ضد الفرنسيين في سوهاج وطهطا والصوامعة وبرديس وجرجا، بينما وقعت المعركة الكبيرة الأكثر شراسة بمركز جهينة، حيث لقن أجدادنا هناك الحملة درسا قاسيا، ما اضطر جنود الحملة وقائدها " لاسال " إلى الهروب، ومن هنا خلدت سوهاج تاريخ العاشر من إبريل 1799 ليصبح عيدها القومي كل عام .