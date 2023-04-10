الحوار الوطني يناقش المحور الاجتماعي في مراكز شباب دمياط

قال الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط ، إن المحور الإجتماعى على مائدة منتدى الحوار الوطنى الثانى للشباب بميت أبو غالب،تحت شعار فيما يفكر الشباب حوار من الشباب للشباب المحور الاجتماعى على مائدة منتدى الحوار الوطنى الثانى للشباب فى اولى فعالياته بمركز شباب ميت مدينة أبو غالب بادارة شباب ميت أبو غالب بمحافظة دمياط،تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ،وزير الشباب والرياضة نفذت الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة (إدارة البرلمان والتعليم المدني ) بمحافظة دمياط اولي فعاليات ملتقي الحوار الوطني تحت شعار (فيما يفكر الشباب ..حوار من الشباب للشباب ) بمركز شباب ميت ابو غالب بادارة شباب ميت ابو غالب .

يتناول منتدى الحوار الوطنى الاول للشباب ثلاثة محاور رئيسية: السياسى، الاجتماعى، الاقتصادى، ومن خلالها يتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل .

بدأ الحوار بتعريف بالدعوة التى اطلاقها السيد الرئيس لاجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الحزبيه والشبابية لمواجهه التحديات الراهنة ورفع نتائج الحوار اليه شخصيا لتعزيز فكرة تبادل الرؤي بين مختلف الاطياف داخل المجتمع المصري وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل باراء الجميع.

كما تم التعريف بالنسخة الثانية لمنتدي الحوار الوطني للشباب والذى يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى،و نبذة عن النسخة الأولي المنتدي التي تم تنفيذها في 2016

كما تم التعريف بمحاور المنتدي (( السياسي - الاقتصادي - والاجتماعى )) والقضايا التي تندرج تحت كل محور

،وقسم المشاركين الي مجموعات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحور الإقتصادي والمشكلات التي يراها الشباب ودورهم أو وجهات نظرهم ومقترحاتهم في حل تلك المشكلات ، وكان أبرز المشكلات هي {غلاء الأسعار - مشكلة المواصلات - مشكلات التعليم والصحة .

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.