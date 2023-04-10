فحص مليوني و892 ألف سيدة بمبادرة "دعم صحة المرأة" بالبحيرة

أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتنامي الوعي لدى السيدات وحرصهن على الإطمئنان على صحتهن وسرعة استجابتهن للإشتراك بالمبادرة، حيث بلغ إجمالي عدد السيدات اللاتي قمن بإجراء الفحوصات منذ إنطلاق المبادرة فى يوليو 2019 وحتى الآن مليوني و892 ألف و911 سيدة بنطاق المحافظة، كما تم إحالة 57 ألف و253 سيدة لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات المحافظة، في إطار متابعة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة المصرية، من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية ومنها مركز أورام دمنهور، وكذا الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، تضافر كافة الجهود والتوعية وحث السيدات والآنسات للمشاركة في عمل الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحتهن، ضمن فاعليات المبادرة وتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة أن المبادرة مستمرة كخدمة أساسية من خدمات وحدات الرعاية الأولية والتى تقدم عدة خدمات منها التوعية الصحية للمواطنات عن الفحص الذاتي للثدي للفئات المستهدفة والإكتشاف المبكر للمصابين بمرض السكر وضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم.

