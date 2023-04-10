انطلاق مبادرة "شباب واعي نحو ريادة المستقبل" في مراكز الشباب بدمياط

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بدمياط ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدنى ، الإدارة العامة للتعليم المدنى وتأهيل الكوادر الشبابية والكيان الشبابى اتحاد طلاب تحيا مصر النسخة الثانية عشر من ورش عمل المنتدى الوطنى لبناء الوعى تحت شعار " شباب واعى نحو ريادة المستقبل " بهدف دعم الاقتصاد المصرى لعدد ١٠٠ مشارك من القيادات الشبابية بمحافظة دمياط، بمركز شباب مدينة دمياط (الساحة الشعبية ).



تهدف ورش عمل المبادرة إلى حث الشباب لمناقشة أهم القضايا المجتمعية المحيطة به ، وجمع أرائهم حولها بهدف إيجاد الحلول من خلال الحوار الديموقراطى البناء وتنمية وعى الشباب بأهم القضايا التى تواجه المجتمع ، وزيادة وعى الشباب بأهم التحديات التى تواجه الدولة المصرية والإنجازات التى تحققها ، ودور الشباب فى المشاركة بتنفيذها والحفاظ عليها وعلى أمن الوطن ودعم الاقتصاد المصرى ومساعدة الشباب لإستثمار الفرص التى تساعدهم على الإلتحاق بسوق العمل .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،ودكتورة منال عوض محافظ دمياط،وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

نظمت وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط فاعليات الدورة الرمضانية فى خماسي كرة القدم بمشاركة ٣٠ ألف علي مستوي الجمهورية تحت شعار "الرياضة حياة" وذلك خلال شهر رمضان المعظم .

استمرار فاعليات الأدوار التمهيدية للدورة الرمضانية بفرع كفر سعد والتي أقيمت علي ملاعب مركز شباب مدينة كفر سعد وصعود فريق كفر سعد البلد الي التصفيات النهائية علي مستوي المحافظة والمقرر إقامتها غدا الاثنين الموافق

10 / 4 / 2023 بمركز شباب شط الملح ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،والدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،والدكتور وليد الشاذلي مدير مديريه الشباب والرياضة بدمياط.

