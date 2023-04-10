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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الليلة.. فاركو يستضيف الاتحاد السكندري على ملعب استاد برج العرب

الليلة.. فاركو يستضيف
الليلة.. فاركو يستضيف الاتحاد السكندري علي ملعب استاد الجيش
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، ضيفاً على نظيره فاركو، في التاسعة والربع مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة رقم ٢٤ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وطالب زوران مانولوفيتش، لاعيبه، خلال الجلسة الأخيرة قبل لقاء اليوم، بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة فاركو، وحصد الثلاث نقاط، وتعويض الخسائر الأخيرة خلال مشوار زعيم الثغر بمسابقة الدوري الممتاز.

في المقابل، يأمل طارق العشري، خلال لقاء اليوم، في خطف الثلاث نقاط أمام الاتحاد السكندري.
كما طالب «العشري» لاعيبه بضرورة التركيز داخل الملعب، والتسجيل مبكراً في المباراة.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس برصيد ٣٦ نقطة، بينما فاركو في المركز العاشر برصيد ٢٩ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز. 

فاركو الاتحاد السكندري الدوري الممتاز استاد الجيش ببرج العرب الجولة رقم ٢٤