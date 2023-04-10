بالفيديو.. الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بدءًا من اليوم، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض سيكون بحوالي 7 أو 8 درجات مئوية عن الأمس، حيث إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بالأمس سجلت 34 درجة مئوية، بينما اليوم متوقع تسجيلها 26 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الاثنين، أن انخفاض درجات الحرارة يكون بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط والتي تساعد بشكل كبير على انخفاض درجات الحرارة، بجانب تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو متر من سطح الأرض، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى جانب وجود فرص لسقوط الأمطار.

وتابعت، أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع، موضحة أن أجواء فترة النهار ستكون مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وحارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

وأشارت إلى أنه مع غياب أشعة الشمس سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر ومتوقع تسجيل 14 درجة مئوية خلال فترة الليل.