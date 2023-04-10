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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

ضمن "حياة كريمة".. قرية آدم بالنوبارية تستقبل أولى فعاليات القافلة الثقافية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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استقبلت قرية "آدم" بالنوبارية ، أولى فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، للوصول بالمنتج الثقافي للقرى الأكثر احتياجا ثقافيا، وينظمها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، بقرية آدم بالنوبارية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.
تضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من الورش الفنية المتنوعة، والتي شارك فيها أبناء القرية من جميع الأعمار، منها ورشة تدوير الخامات وعمل فانوس رمضان من الفوم نفذتها دنيا الشامي، وورشة الرسم والتلوين مع وائل الشهاوي، وحسن البنا، والتلوين علي الوجه مع وائل الجيار ، بجانب ورشة إكتشاف المواهب مع وائل الشبكي، بالإضافة إلى ورشة المسرح مع حمدي الرديني.
اختتمت فعاليات اليوم مع عرض فني لفرقة أبوقير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، قدمت باقة متنوعة من أجمل الأغاني منها، رمضان جانا، أم النبي، حبيبي يامحمد، الراجل ده حايجنني، أحلف بسماها، وسط تفاعل وحضور جماهيري كبير من أهالي القرية والقري المجاورة.

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المسرح المتنقل قرية آدم إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى حياة كريمة