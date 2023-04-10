داليا عبد الرحيم: زيارة الرئيس السيسي لقسم مدينة نصر رسالة تقدير لقوات الشرطة وطمأنة للمواطنين وتأكيد للعالم بأن مصر انتصرت على الإرهاب في ظل اضطرابات جيوسياسية بالمنطقة

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير «البوابة نيوز»، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قسم شرطة مدينة نصر، تأتي في إطار حرصه على متابعة كل القطاعات من أرض الواقع بنفسه، وتحمل عدة رسائل سياسية وإنسانية واجتماعية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد بالأمس في زيارة مفاجئة قسم شرطة مدينة نصر أول وتناول الإفطار مع ضباط وأفراد القسم.

وأشارت رئيس تحرير البوابة نيوز، في لقاء مع فضائية «إكسترا نيوز»، إلى أن هذه الزيارة تتضمن رسالة بأن هناك عيون تراقب وتدرس سير العمل والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم، أن الرئيس السيسي يستغل أي فرصة للتواجد مع المواطنين ويؤسس لثقافة نشر الوعي والحوار بين الجميع ويتابع كل المشروعات على أرض الواقع ويكون حديثه من القلب، مشيرة إلى أن هذه التحركات تبعث برسالة اطمئنان للشعب المصري بكونه يهتم بكل شئون حياتهم وخاصة سير العملية الأمنية في البلاد والتي دفع ثمنها الشعب المصري.

وأضافت داليا عبد الرحيم، أن الزيارة بمثابة رسالة تقدير لضباط الشرطة ودورهم في حماية المواطنين وتقديرا لجهودهم.

وتابعت رئيس تحرير «البوابة نيوز»، أن الرئيس السيسي، حريص على التحاور مع المواطنين والعاملين بمختلف قطاعات الدولة، وهي بمثابة رسالة اطمئنان بأن هناك عيون ترى وترصد كل ما يحدث على أرض الواقع.

وأضافت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على ترسيخ ثقافة الحوار طوال الوقت، عبر الاستماع إلى الجميع والإنصات لشكواهم والتدخل أيضا في حلها بشكل سريع.

وأضافت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، أن الرئيس السيسي يحرص في جولاته على نشر ثقافة الوعي عبر المناقشات المباشرة مع المواطنين، حتى لا يقعوا فريسة للإعلام المعادي.

أكدت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير "البوابة نيوز"، أن الزيارة أيضا تحمل رسالة طمأنة بعودة الأمن والاستقرار في البلاد، فضلا عن كونها رسالة للعالم بأن مصر تخلصت نهائيا من الإرهاب.

وأكدت رئيس تحرير البوابة نيوز، أن مصر في ظل الظروف الراهنة قادرة على حماية أمنها والحفاظ على استقرارها، في ظل اضطرابات جيوسياسية تحيط بها في دول الجوار، إلا أنها تتقدم في العديد من المجالات وهناك متابعة مستمرة للتنمية.

وتابعت رئيس تحرير البوابة نيوز، أن استراتيجية الرئيس السيسي في إدارة الدولة لم نعتاد عليها، فلأول مرة نرى رئيس الجمهورية حريص دوما على التواجد المباشر مع المواطنين.