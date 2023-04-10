موعد فتح أبواب استاد القاهرة قبل نهائي كأس مصر

تفتح أبواب استاد القاهرة في الخامسة مساء اليوم الإثنين لإستضافة الجماهير في مباراة نهائي كأس مصر التي تجمع الأهلي و بيراميدز في التاسعة والربع مساء اليوم.

وحدد الأمن مسبقًا تواجد 20 ألف مشجع في مباراة اليوم بواقع 10 آلاف مشجع للأهلي و مثلهم لبيراميدز.

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره بيراميدز في التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي كأس مصر في نسخته القديمة، في مباراة صعبة على الفريقين، في ظل رغبة الفريقين في حصد اللقب وتتويج جهوده هذا الموسم بتحقيق لقب غالي.