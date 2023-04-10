ads
الإثنين 10 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد فتح أبواب استاد القاهرة قبل نهائي كأس مصر

الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفتح أبواب استاد القاهرة في الخامسة مساء اليوم الإثنين لإستضافة الجماهير في مباراة نهائي كأس مصر التي تجمع الأهلي و بيراميدز في التاسعة والربع مساء اليوم.
وحدد الأمن مسبقًا تواجد 20 ألف مشجع في مباراة اليوم بواقع 10 آلاف مشجع للأهلي و مثلهم لبيراميدز.
ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره بيراميدز في التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي كأس مصر في نسخته القديمة، في مباراة صعبة على الفريقين، في ظل رغبة الفريقين في حصد اللقب وتتويج جهوده هذا الموسم بتحقيق لقب غالي.

ستاد القاهرة كاس مصر الأهلى بيراميدز