نهائي كأس مصر.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز "كفة متساوية"

يلتقي الأهلي مع بيراميدز في التاسعة وربع مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي، نهائي كأس مصر في سهرة رمضانية مثيرة بين الفريقين لحسم لقب الكأس.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الـ38 في تاريخه، بينما يخطط بيراميدز للفوز باللقب الأول في تاريخه، بعدما وصل للنهائي مرة واحدة من قبل وخسر أمام الزمالك.

وتاريخيا تواجه الأهلي مع بيراميدز في 11 مباراة من قبل منذ تغيير اسم الفريق السماوي من الأسيوطي إلى بيراميدز موسم 2018-2019.

والتقى الفريقان في 9 مباريات ببطولة الدوري الممتاز و2 في كأس مصر، كانت الكفة متساوية بين الأحمر والسماوي من حيث النتائج.

وحقق كل فريق 4 انتصارات بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل وسجل الأهلي خلال الـ11 مواجهة 13 هدفا، مقابل 10 أهداف تمكن بيراميدز من احرازها.



بداية المواجهات بين الفريقين كانت موسم 2018-2019 والتقى بيرامدز مع الأهلي في 3 مواجهات نجح خلالها الفريق السماوي في الفوز بها جميعا.

وكان اللقاء الأول في الجولة 8 من الدوري، وحقق بيراميدز تحت قيادة حسام حسن المدير الفني الفوز 2-1، على الأهلي الذي كان يقوده الأوروجوياني مارتن لاسارتي، سجل هدفي بيراميدز محمد فاروق وعبد الله السعيد، بينما أحرز هدف الأهلي المغربي وليد أزارو.

وفي الجولة 25 من مسابقة الدوري بنفس الموسم، فاز بيراميدز 1-0 تحت قيادة الأرجنتيني رامون دياز جاء الهدف عن طريق البرازيلي كينو.

وفي بطولة كاس مصر التقي بيرامدز مع الأهلي في دور 16 وفاز السماوي بهدف أحرزه إيريك تراوري.

وفي موسم 2019-2020، واجه الأهلي نظيره بيراميدز في مباراتين بالدوري الممتاز بعدما تولى السويسري رينيه فايلر تدريب الفريق الأحمر حيث حقق الفوز في الأولى 2-1، وتعادل بدون أهداف في الثانية.

وبعد رحيل فايلر المفاجئ عن القلعة الحمراء تولى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تدريب الفريق وواجه بيراميدز في 3 مباريات لم يخسر، كانت المواجهة الأولى في الجولة 10 بالدوري للموسم 2020-2021، وانتهت بالتعادل السلبي، في لقاء الإياب سيطر التعادل أيضا بنتيجة 2-2، سجل للأهلي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا، بينما أحرز ثنائية بيراميدز إبراهيم عادل وإيريك تراوري وفاز الأهلي في المواجهة الثالثة بنتيجة 3-0 أحرزها محمد مجدي أفشة وعمرو السولية ومحمد شريف.

كما نجح الأهلي في الإطاحة ببيراميدز من ربع نهائي بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 بالفوز 2-1 تحت قيادة المدير الفني المؤقت سامي قمصان.

وفي نفس الموسم فاز بيراميدز 2-0 على الأهلي بهدفي التونسي فخر الدين بن يوسف، وإيريك تراوري ضمن الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.

وكانت المواجهة الأخيرة بين الأحمر والسماوي في الجولة 11 من الدوري للموسم الحالي، وحقق الأهلي فوزا كبيرا بنتيجة 3-0، أحرز الثلاثية الحمراء عمرو السولية “هدفين” وأحمد سامي لاعب بيراميدز بالخطأ في مرماه.

ويتقاسم الثلاثي، عبدلله السعيد وإيريك تراوري لاعبا بيراميدز، وعمرو السولية لاعب الأهلي هدافي مواجهات الفريقين بواقع 3 أهداف لكل لاعب وفي المركز الثاني كل من مؤمن زكريا ووليد سليمان، ثنائي الأهلي السابق بهدفين.