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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

داليا عبدالرحيم: الرئيس حريص على نشر ثقافة الوعي في المجتمع

الكاتبة الصحفية داليا
الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم
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قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير "البوابة نيوز"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على نشر ثقافة الوعي في المجتمع وهو ما ظهر خلال زيارته لقسم شرطة مدينة نصر.

وأضافت داليا عبدالرحيم، في لقاء مع فضائية إكسترا نيوز، اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي يحرص في جولاته على نشر ثقافة الوعي عبر المناقشات المباشرة مع المواطنين، حتى لا يقعوا فريسة للإعلام المعادي. 

وتابعت رئيس تحرير البوابة نيوز، أن استراتيجية الرئيس السيسي في إدارة الدولة لم نعتاد عليها، فلأول مرة نرى رئيس الجمهورية حريص دوما على التواجد المباشر مع المواطنين.

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