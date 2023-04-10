نصائح مهمة للتغلب على آلام الكلى وزيادة الأملاح في رمضان

تزداد آلام الكلى في رمضان نتيجة قلة شرب الماء خلال الساعات بين الإفطار والسحور ما يتسبب في نقص كمية السوائل في الجسم، وبالتالي يؤثر على وظائف الكلى فيعرضها للخلل لأنها لا تكون قادرة على التخلص من الأملاح والسموم الموجودة في الجسم وبالتالي تتسبب في ترسيب الأملاح على الكلى مسببًا الشعور بآلام شديدة في الجانب "مغص كلوي".

ووفقا لمواقع متخصصة في الإرشادات الطبية فإن الأعراض الواضحة والتي يعاني منها المريض تتمثل في: ألم في إحدى الجانبين "مغص كلوي" - زيادة تركيز الأملاح في البول- تغيير لون البول - حرقان البول.

وتتفاقم الأعراض في حال إهمال التعامل مع زيادة ترسيب الأملاح، خاصة أن زيادة تركيز الأملاح في البول وترسيبها تتكون على هيئة بلورات وحبيبات صغيرة، وتظل تتجمع وتزداد في الحجم نتيجة تكرار الترسيب عليها حتى تصل إلى حصوات.

ولتجنب التعرض لهذه المشاكل يجب توزيع شرب الماء على مدار ساعات الإفطار وشرب مقدار 150 ملم كل ساعة للحصول على 3 لتر ماء يوميًا، فذلك يساعد في تنشيط الدورة الدموية والتخلص من السموم الموجودة في الجسم، كما يساهم في طرد الأملاح المترسبة على الكلى.

ويؤكد المتخصصون أهمية الحصول على سوائل مختلفة أيضا وذلك كالعصائر الطبيعية، والحساء "الشوربة" باختلاف أنواعها وينضح أيضا بتناول طبق السلطة الخضراء لغناها بالفيتامينات والمعادن اللازمة لتعويض الجسم عن السوائل المفقودة وكذلك الخيار والخضروات الورقية كالخس، الجرجير والفجل الأبيض لغناها بالماء اللازم لترطيب الجسم.