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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

داليا عبد الرحيم: زيارة الرئيس السيسي لقسم مدينة نصر رسالة تقدير لجهود الشرطة

الكاتبة الصحفية داليا
الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم
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قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير «البوابة نيوز»، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قسم شرطة مدينة نصر، تأتي في إطار حرصه على متابعة كل القطاعات من أرض الواقع بنفسه.

وأضافت داليا عبد الرحيم، في لقاء مع فضائية «إكسترا نيوز»، أن الزيارة بمثابة رسالة تقدير لضباط الشرطة ودورهم في حماية المواطنين وتقديرا لجهودهم. 

وتابعت رئيس تحرير «البوابة نيوز»، أن الرئيس السيسي، حريص على التحاور مع المواطنين والعاملين بمختلف قطاعات الدولة، وهي بمثابة رسالة اطمئنان بأن هناك عيون ترى وترصد كل ما يحدث على أرض الواقع.

 

الرئيس السيسي زيارة قسم مدينة نصر الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم علي