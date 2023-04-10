نهائي كأس مصر.. التشكيل المتوقع للأهلي وبيراميدز

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، والبرتغالي جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز على التشكيل الخاص بموقعة نهائي كأس مصر.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في التاسعة وربع مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي في نهائي بطولة كاس مصر للموسم الكروي 2021 -2022.



ويغيب عن الأهلي كلا من أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر للإصابة، بينما يفقد بيراميدز خدمات الثنائي علي جبر ومصطفي فتحي للإيقاف.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وحمدي فتحي.

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا



بينما تشكيل بيراميدز المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي ومحمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه، وليد الكرتي وعبد الله السعيد.

خط الهجوم: رمضان صبحي، إبراهيم عادل وفخر الدين بن يوسف.