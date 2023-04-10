النيابة تطلب التحريات الأمنية بشأن سقوط شاب من عقار ببولاق الدكرور ومصرعه

بدأت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول مصرع شاب إثر سقوطه من أعلى عقار بمنطقة بولاق الدكرور.

وأصدرت النيابة قرار بتشريح جثة الشاب وإعداد تقرير طبي بحالته، وفحص كاميرات المراقبة الكائنة بالقرب من مكان تواجد الجثة لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية في واقعة من عدمه، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

يذكر أن ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب سقط من علو بالعقار محل العثور على جثته جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.