بالصور.. حملات نظافة مكثفة بأحياء طور سيناء

الإثنين 10/أبريل/2023 - 10:29 ص

تواصلت فعاليات حملة النظافة الموسعة التي تنفذها الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، بقيادة مبروك الغمريني، رئيس المدينة، وبمشاركة رؤساء الأحياء وعمال النظافة وجهاز تحسين البيئة، تشمل رفع مخلفات القمامة وإزالة التراكمات وتقليم الأشجار فى مناطق متفرقة بأحياء وميادين المدينة والقرى التابعة لها، وسط إشادة من المواطنين؛ يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حفاظا على المظهر الحضاري للعاصمة طور سيناء.

ورصدت “البوابة نيوز” متابعة مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، لأعمال النظافة فى قطاعات المدينة المختلفة ومنها أعمال النظافة وتسوية المناطق الرملية المرتفعة ورفع الأشواك والأشجار الجافة بمحيط نادي جنوب سيناء الرياضى على امتداد طريق الكورنيش، بجانب جمع الأوراق المطايرة وكنس الشوارع وتسوية الحفر وردمها وجمع الأكياس البلاستيكية ونقل تلك المخلفات خارج الحايز العمراني للمدينة.

من جانب آخر تابع الغمريني، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع المحافظة، ومنها اعمال تنجيل الجزيرة التى تتوسط الطريق؛ استعدادا لافتتاحه قريبا.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لرؤساء مدن المحافظة بالإشراف والمتابعة للمشروعات القائمة بالمدن.

وقال الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، إن العمل في تطوير طريق شارع المحافظة يسير على قدم وساق، حيث جرى الانتهاء من رصف الطريق وتشجيره، ويبقى أعمال تركيب أرضيات الإنترلوك على جانبي الطريق؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك ضمن خطة المدينة لتطوير شبكة الطرق الرئيسية والمحورية لاكتمال الشكل الحضاري للمدينة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أنه جار تطوير الطريق بداية من أمام منطقة البنوك حتى ديوان عام المحافظة، والطريق من اتجاهين، ويصل عرض كل اتجاه 10.5 متر، وجزيرة وسطى بعرض 4 أمتار، وجرى تجميل وزراعة الطريق؛ لكونه أهم شوارع المدينة الرئيسية.

من جانب آخر تابع أحمد الحضري نائب رئيس مدينة طور سيناء أعمال النظافة التى إنطلقت اليوم بشارع مديرية الزراعة خلف المخابرات الحربية وشارع المنشية ومنطقة الكورنيش، وجرت أعمال النظافة بتلك المناطق بواسطة معدات النقل الثقيل للحملة الميكانيكية.

340229188_1642042749564625_4608090369565478682_n

340264044_583054026898773_5413877074050162246_n

340403657_1427585991334068_5381439993120635450_n

339417040_1165044927473630_1909045279585759915_n

339417854_244411024793721_8619887347411995410_n (1)