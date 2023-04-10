إصابة فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم العين في "نابلس"

قالت مصادر طبية وأمنية فلسطينية، اليوم الاثنين، إن فلسطينيين اثنين أصيبا بشظايا رصاص، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لمخيم العين بمدينة "نابلس"، بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني - في بيان صحفى مقتضب - "إن طواقمه تعاملت مع عشرات الحالات المصابة بالاختناق جراء اقتحام الاحتلال للمخيم واستخدامه لقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف".

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت السبت الماضى، الحواجز العسكرية المُحيطة بمدينة "نابلس"، بشمال الضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي "زعترة" و"حوارة" جنوبًا، ومنعت السيارات من المرور من خلالهما، كما أغلقت حاجز "بيت فوريك" شرقا، ودوار "دير شرف" غربًا.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجز الـ17 شمالا، ودققت في هويات المواطنين الفلسطينيين.

واندلعت مواجهات على حاجز "بيت فوريك" شرقًا بين مستوطنين وشبان فلسطيينين، وأطلقت قوات الاحتلال، كما هو مُعتاد، قنابل الغاز السام المسيل للدموع بشكل كثيف صوب الفلسطينيين.