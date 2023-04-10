من يقود الزمالك أمام حرس الحدود؟ مدرب الأبيض يجيب

تتساءل جماهير نادي الزمالك عن مدرب الفريق الأبيض الذى سيقود مباراة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ، فى ظل ترقب وصول الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.

ومن جانبه، قال مدحت عبدالهادي مدرب الزمالك المؤقت فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين إنه لا يعرف حتى الآن اذا كان سيقود الفريق أمام حرس الحدود أم لا ، مشيرا الى أن الإدارة لم تبلغه بأى قرار وانه جاهز لخدمة النادي فى أى وقت .

وكان عبد الهادي هو من قاد الزمالك فى مباراة البنك الأهلي بالأمس والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف .

ويواصل الزمالك تدريباته اليوم بدون راحة، استعدادا لمواجهة حرس الحدود، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة والربع مساء الخميس المقبل، بملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر المسابقة.

ويسعى فريق الزمالك لمواصلة الانتصارات حتى يصل للنقطة 39 ويواصل الزحف نحو مراكز المقدمة في جدول ترتيب المسابقة.