بدء فعاليات المسابقة الثقافية الرمضانية "عباقرة صيدلة"

أعلن قسم رعاية الشباب واتحاد طلاب كلية الصيدلة بجامعة حلوان عن بدء فعاليات مسابقة المسابقة الثقافية الرمضانية (عباقرة صيدلة) أمس الأحد ولمدة أربعة أيام الساعة الثانية ظهرا بقاعة السيمينار بالكلية .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور سامح حمدي سرور عميد الكلية وإشراف الدكتور سحر وكيل الكلية لشئون البيئة والدكتور محمد عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأعضاء الإتحاد وخاصة اللجنه الثقافية.

تاتى المسابقة الثقافية بمستويات منها، المباراة الأولي بين فريق المستوي الثالث والمستوي الخامس وقد فاز بالمباراة فريق المستوي الخامس.