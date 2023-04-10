داليا عبدالرحيم: زيارة الرئيس السيسي لقسم مدينة نصر تؤكد أن هناك "عيون تراقب"

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير “البوابة نيوز”، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قسم شرطة مدينة نصر، تتضمن رسالة بأن هناك عيون تراقب وتدرس سير العمل والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت في لقاء مع فضائية إكسترا نيوز، اليوم الاثنين، أن مصر في ظل الظروف الراهنة قادرة على حماية أمنها والحفاظ على استقرارها، مشيرة إلى أن الدولة المصرية رغم ما يحيط بها من اضطرابات جيوسياسية تتقدم في العديد من المجالات وهناك متابعة مستمرة للتنمية.

وأشارت داليا عبدالرحيم، إلى أن الرئيس السيسي “رجل دولة يعرف كم التحديات التي نواجهها ولا يترك المواطنين فريسة للمعادين للبلاد ويتواصل مع الجميع لإيضاح كل الأمور”.