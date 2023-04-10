اليوم.. «خارجية الشيوخ» تناقش تعزيز الدور المصري في الثقافة الأفريقية

تعقد لجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ، اجتماعا لها اليوم الاثنين، لمناقشة اقتراح مقدم من النائب عمرو عزت بشأن تعزيز الدور المصرى فى تعزيز الثقافة الأفريقية.

ويناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في جلسته العامة، طلب مناقشة، مقدم من النائب سالم شتيوي سالمان، و20 عضوا، حول “استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد المياه، في ظل الفقر المائي” مع اقتراب عدد السكان إلى نحو 110 ملايين نسمة، ومع زيادة المياه المستهلكة في القطاع الزراعي إلى 80% من الموارد المائية.

وأكد طلب المناقشة، ضرورة ترشيد استخدام المياه، ومنع الري بالغمر للأراضي الزراعية، والذي يؤدي إلى فقدان 40% من مياه الري، بسبب الفقد والتبخر والرشح، مع تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، واستخدام وسائل الري الحديثة، ورفع مستوى الوعي لدى المزارعين، مع تشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية.