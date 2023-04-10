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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة يناقش إطلاق دورى الرديف

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، إطلاق دورى الرديف فى الفترة المقبلة وتحديدا قبل تشكيل منتخب مصر للمحليين ، على أن يتم من خلاله اختيار لاعبى منتخب المحليين من مواليد 2003 وما بعدها، للمشاركة في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين.
وكشف مسئولو اتحاد الكرة الشروط التي وضعها الاتحاد من أجل اختيار مدربي المنتخبات الوطنية المرحلة المقبلة، وهي منتخبات مواليد 2005 و2007 و2008 ، و2009، وقال مصدر باتحاد الكرة، "هدفنا مساعدة المدربين المرشحين لتدريب المنتخبات من أجل تأهيلهم بشكل جيد مثل توفير فترات معايشة لهم في دول أوروبية مع مدربين أكبر ومستوى أعلى".
وأضاف المصدر، "سيتم اختيار المدربين وفقا لبعض القواعد والشروط، من ضمنها مثلا الشهادات العلمية، بجانب تاريخه كلاعب والبطولات التي شارك فيها وحققها سواء محلية أو عربية أو أولمبية أو غيره".
وأوضح المصدر أنه "ستكون هناك مقابلة شخصية للمدرب مع لجنة من المتخصصين لمعرفة السمات الشخصية فى المدرب بجانب تقييم نفسي للمدرب من أحد المختصين".

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