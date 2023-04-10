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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طارق مصطفي يقترب من قيادة منتخب المحليين

طارق مصطفي
طارق مصطفي
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اقترب طارق مصطفى نجم الزمالك السابق من قيادة منتخب مصر للمحليين في المرحلة المقبلة، بعدما قرر اتحاد الكرة تشكيل منتخب المحليين مؤخرا من مواليد 2003 والقسم الثانى بالتنسيق مع روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول.
وينافس طارق مصطفى لشغل هذا المنصب خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك والبنك الأهلى والذى يتواجد أيضا في حسابات اتحاد الكرة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة الشروط التي وضعها الاتحاد من أجل اختيار مدربي المنتخبات الوطنية المرحلة المقبلة، وهي منتخبات مواليد 2005 و2007 و2008 ، و2009، وقال مصدر باتحاد الكرة، "هدفنا مساعدة المدربين المرشحين لتدريب المنتخبات من أجل تأهيلهم بشكل جيد مثل توفير فترات معايشة لهم في دول أوروبية مع مدربين أكبر ومستوى أعلى".
وأضاف المصدر، "سيتم اختيار المدربين وفقا لبعض القواعد والشروط، من ضمنها مثلا الشهادات العلمية، بجانب تاريخه كلاعب والبطولات التي شارك فيها وحققها سواء محلية أو عربية أو أولمبية أو غيره".
وأوضح المصدر أنه "ستكون هناك مقابلة شخصية للمدرب مع لجنة من المتخصصين لمعرفة السمات الشخصية فى المدرب بجانب تقييم نفسي للمدرب من أحد المختصين".

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