"هندسة حلوان" تفوز بأول مشروع بحثي ممول لإنتاج الهيدروجين الأخضر

فاز الفريق البحثي بكلية الهندسة بحلوان بأول مشروع بحثى ممول لإنتاج الهيدروجين الأخضر من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بقيمة تمويل 2 مليون جنيه مصرى بعنوان "نظام مستدام للطاقة يعتمد على الهيدروجين الأخضر ذات إدارة متكاملة ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء".

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إن هذا المشروع يأتى فى إطار مبادرة اتحضر للأخضر وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمؤتمر المناخ COP 27 للتوجه نحو توطين تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر .

ويهدف المشروع إلى تصميم وبناء نظام متكامل ذكى لإنتاج الهيدروجين الأخضر من الماء باستخدام الطاقة الشمسية وتخزينه لإنتاج الطاقة الكهربية منه والتى يمكن استخدامها فى وسائل النقل والمواصلات والعديد من الصناعات، كما يمكن تخزين الهيدروجين لنقله وتصديره لإنتاج الطاقة الكهربية منه لاحقا ، هذا بالإضافة إلى بناء نموذج ذكي لإدارة منظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر بالشكل الأمثل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

ويتكون الفريق البحثي للمشروع من أ.د.محمود المسلاوى رئيس الفريق البحثى والباحث الرئيسى للمشروع، أ.د.أحمد البندارى الأستاذ بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية وعضو الفريق البحثي للمشروع، د.حلمى الزغبى الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية وعضو الفريق البحثي للمشروع، د.رامى سعد المدرس بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية وعضو الفريق البحثي للمشروع، بالإضافة إلى عدد من الباحثين من قسم هندسة القوى والآلات الكهربية وقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان، وبالتعاون مع معهد أنظمة تخزين الهيدروجين بفرنسا.