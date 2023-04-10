المقاولون العرب يدين أخطاء التحكيم أمام إنبي

أدان مجلس إدارة نادي المقاولون العرب الأخطاء التحكيمية التى يتعرض لها فريق الذئاب في الدوري الممتاز.

وأعرب مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، في بيان له، عن انزعاجه من الخطأ التحكيمي الذي ارتكبه حكم مباراة فريق المقاولون العرب أمام إنبي ضمن مباريات الجولة 24 للدوري، محمد يوسف، الذي تغاضى عن احتساب ضربة جزاء واضحة رغم استدعاء حكم تقنية الفيديو له واستغرق وقتا طويلا في شرح الحالة التي أجمع كل من شاهدها على كونها ضربة جزاء ضد لاعب إنبي للمسه الكرة بيده داخل منطقة الجزاء وأوضحتها كل كاميرات المباراة.

وأبدى المجلس دهشته من رفض الحكم لما شاهده بوضوح وتوصيات حكم تقنية الفيديو، مشيرا إلى أن المقاولون العرب سيتقدم بشكوى واحتجاج إلى لجنة الحكام باتحاد الكرة وموجهة أيضا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتابع البيان: “يطالب المقاولون العرب بتفسير واضح لما حدث والكشف عن ما دار بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو وإعلانه على الرأي العام حتى يتم سماع ما تم في المحادثة بين الحكمين وهي طلبات منطقية ومشروعة لنادي المقاولون العرب وكل الأندية خاصة أن فريق المقاولون العرب راعى الجولة الماضية أمام بيراميدز ظروف أزمة اتحاد الكرة مع شركة تقنية الفيديو وتم احتساب ضربة جزاء لا أساس لها من الصحة لفريق بيراميدز ومر الموقف بحجة عدم وجود التقنية”.