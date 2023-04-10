اليوم.. محاكمة موظف بتهمة الرشوة مقابل البناء على أرض زراعية

الإثنين 10/أبريل/2023 - 06:32 ص

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة موظف بتهمة الحصول على رشوة من مقاول نظير البناء على أرض زراعية.

تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث تفيد طلب موظف فى إحدى الجهات الحكومية رشوة من أحد الأشخاص الذي أبلغ عنه للشرطة، وذلك مقابل استخراج أوراق بناء على أراض زراعية، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، فتم عمل كمين للمتهم وضبطه متلبسا بالرشوة وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق