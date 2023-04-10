ads
الإثنين 10 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة موظف بتهمة الرشوة مقابل البناء على أرض زراعية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة موظف بتهمة الحصول على رشوة من مقاول نظير البناء على أرض زراعية.

تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث تفيد طلب موظف فى إحدى الجهات الحكومية رشوة من أحد الأشخاص الذي أبلغ عنه للشرطة، وذلك مقابل استخراج أوراق بناء على أراض زراعية، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، فتم عمل كمين للمتهم وضبطه متلبسا بالرشوة وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق

محاكمة موظف تهمة رشوة جريمة رشوة البناء على أرض زراعية