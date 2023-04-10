اليوم.. آخر موعد لتسجيل بيانات الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا

الإثنين 10/أبريل/2023 - 06:18 ص

كشفت وزارة الهجرة، عن آخر موعد للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا وهو اليوم الإثنين، والذين لم يتقدموا لإجراء امتحانات تحديد المستوى من قبل، ولم يسجلوا ويرسلوا الأوراق الخاصة بهم عبر استمارة التسجيل المرفقة.

ونوهت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأنه على الطلاب العائدين من أوكرانيا سرعة التسجيل للالتحاق بالجامعات المصرية لاستكمال دراستهم في مصر؛ لحصر أعداد العائدين مع إمكانية عقد امتحانات تحديد المستوى للمرة الرابعة والأخيرة تمهيدًا لإلحاقهم بالجامعات.

وأكدت وزارة الهجرة، أنّ ذلك يأتي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة السياسية بالطلبة المصريين الدارسين بالخارج ورعايتهم في ظل التحديات التي تفرضها المستجدات على الساحة العالمية.

أشارت وزارة الهجرة، إلى أنه يمكن للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، تسجيل بياناتهم عبر الموقع المخصص لهم من قبل الوزارة، من خلال هذا الرابط، ويشترط اجتياز المقررات الدراسية المؤهلة للتخصصات الملتحقين بها بالجامعات في أوكرانيا في شهادة الثانوية العالية أو الشهادات المعادلة لها.