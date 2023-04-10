اليوم.. كريم السباعي يقود الاتحاد السكندري أمام فاركو بعد إيقاف زوران

الإثنين 10/أبريل/2023 - 05:32 ص

يقود التونسي كريم السباعي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى سيد البلد غدًا الإثنين من الملعب بعد تعرض الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق للطرد في مباراة فيوتشر الماضية بالدورى.



وشهدت مباراة الاتحاد السكندرى وفيوتشر، والتى أقيمت مساء الخميس الماضى، في الجولة 23 من عمر الدوري المصري، طرد الصربي زوران مانولوفيتش،وقام الحكم نبيل مبروك، بإشهار البطاقة الحمراء في وجه زوران خلال الشوط الأول، بسبب اعتراضه على قرار تحكيمي.



ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة نظيره فاركو علي استاد الإسكندرية غدًا الإثنين فى إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.