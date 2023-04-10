اليوم.. إفطار جماعي واحتفال بذكرى رحيل روز اليوسف فى ورشة الزيتون

الإثنين 10/أبريل/2023 - 05:16 ص

تقيم ورشة الزيتون، غدًا الإثنين الموافق 10 أبريل إفطارًا جماعيًا يعقبه فى تمام الثامنة مساء احتفال بمرور خمسة وستين عامًا على رحيل السيدة العظيمة فاطمة اليوسف، وهى النموذج الأقوى فى القرن العشرين.



وقد أثبتت الراحلة أن المرأة قادرة على تقديم إنجازات عظيمة، إنها شخصية مقاتلة وملهمة وموهوبة على مستويات عديدة، وراحت تحارب بقوة لمواجهة الفساد بكل وجوهه.



يتحدث فى الندوة كل من إيمان رسلان الكاتبة الصحفية، د. عزة كامل، الكاتبة والروائية، الدكتورة فاطمة الصعيدى، الناقدة والكاتبة الروائية، دكتور محمد إبراهيم طه، الكاتب الروائى، هالة البدرى، الكاتبة الروائية، ويدير الندوة الكاتب شعبان يوسف.



ويقام الحفل والإفطار بمقر انعقاد الورشة فى شارع محمد ابراهيم، المتفرع من شارع الشهيد أحمد المنسى "سليم الأول سابقا" وبجوار قصر الطاهرة، وبالقرب من محطة مترو سراى القبة.

