اليوم.. عرض «موال النهار» على مسرح ساقية الصاوي

تشهد قاعة الحكمة بساقية الصاوي، في التاسعة مساء اليوم الإثنين، العرض المسرحي الجديد "موال النهار".

العرض من إنتاج فرقة الضواحي المسرحية، وهو عن نص "في الظلمة المتوهجة" للكاتب الإسباني بويرو باييخو.

يشارك في بطولة العرض كل من: د. مها العوضي، ومصطفى محمد، وهيثم الكاشف، ونجلاء مهيب، وريهام أحمد، وبسمة أحمد، ومنى رمضان، ومحمد خالد، ومحمود فضل الله، وعبد الوهاب محمود، وصفوت كامل، وميادة سمير، تصميم الدعاية نورهان سعد الدين، وندى عبد الفتاح، إدارة مسرحية علاء الدين إبراهيم، وعبد الرحمن مهيب، وعمر محمود، مساعد مخرج ندى عبد الفتاح، ومخرج منفذ نورهان سعد الدين، إعداد وسينوغرافيا وإخراج إبراهيم الباز.