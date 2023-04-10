اليوم.. ضمن «حياة كريمة»| قافلة طبية مجانية في الإسماعيلية

الإثنين 10/أبريل/2023 - 05:01 ص

تنظم مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، قافلة طبية مجانية بمركز شباب الشمس بمركز ومدينة فايد، على مدار يومين بداية من غدا الإثنين وحتى بعد غدا الثلاثاء، بإشراف الدكتور علي حطب وكيل وزارة صحة المحافظة، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية.



وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة صحة الإسماعيلية، إن قافلة تشمل 9 تخصصات طبية في الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة لعيادة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "الضغط، السكر" بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تضم 80 صنف دواء مجانى، فريق للتثقيف الصحي والتوعية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.



وأشار الدكتور على حطب، إلى أن إدارة القوافل التابعة لمديرية الصحة تقدم خدمتها المتكاملة في جميع التخصصات بالمجان، ومستمرة في جميع مناطق محافظة الإسماعيلية لتصل لكل مواطن بالقرى، والعزب التابعة لكل الإدارات خاصة الأماكن التى بها تطوير في المنشآت الصحية، وذلك لانضمامها لمنظومة التأمين الصحى الشامل، حتى يتسنى لهم تقديم أفضل خدمة طبية ذو جوده متميزة.