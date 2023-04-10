اليوم.. الاحتفال بيوم اليتيم في مكتبة مصر الجديدة للطفل

تواصل مكتبة مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمي احتفالاتها بيوم اليتيم فى كافة منصاتها الإبداعية والثقافية، حيث تفتح مكتبة مصر الجديدة للطفل أبوابها، في الخامسة من مساء غد الاثنين للأيتام من دور الرعاية الاجتماعية، لمشاركة المكتبة فى فعالياتها لهذا اليوم، والذي يبدأ عقب حفل الإفطار الرمضانى المعد خصيصا للأطفال، وذلك بمشاركة 100 طفل من الأيتام، بالتعاون مع جمعية رسالة والاتحاد العام للكشافة المصرية.

وقالت الدكتورة حياة خطاب أمين عام جمعية مصر الجديدة وعضو مجلس الشيوخ إن الفعاليات تعكس حرص الجمعية على دعم جميع الفئات الاستثنائية في المجتمع للتكيف والاندماج في المجتمع والعيش بحياة آمنة ومستقرة، وهو الأمر الذى أكدت علية القيادة السياسية مرارا وتكرارا في حرصها على رعاية وحماية الجميع.

وقالت سهام الجوهري نائب رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة أنه من المقرر أن يشارك أكثر من 100 طفل فى احتفالات يوم اليتيم، والتى تشمل الأنشطة الكشفية وتعلم الربط والعقد الخاصة بالنشاط الكشفى، والأنشطة الفنية والتى تتضمن عرض عرائس واراجوز والساحر والبلياتشو والعديد من الفقرات المحببة للأطفال، وفى ختام الاحتفالية توزيع هدايا على الأطفال كمساهمهة لإدخال روح البهجة والفرح والسرور على عليهم.

يذكر أن مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" والتابع لجمعية مصر الجديدة، أطلق الأسبوع الماضى فعاليات تحت عنوان (يلا نفرح) بمناسبة يوم اليتيم وشهدت فعالياته حزمة من المسابقات وورش العمل والعروض الموسيقية.