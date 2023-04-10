تسمم ربة منزل وأبنائها الأربعة نتيجة تناول وجبة فاسدة بالمنيا

أُصيبت ربة منزل وأبنائها الـ4، نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة داخل منزلهم بقرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، وجرى نقلهم إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج، حيث أجُريت لهم عمليات تطهير وغسيل معوي حتي استقرت حالهم الصحية وتماثلوا جميعا للشفاء.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفي المنيا العام تتضمن وصول كل من: مروه. م" 34 عاما، ربة منزل، وابنائها زياد.م 15 عاما، رغدة 11عاما، داليا 18 عاما، عبد الرحمن 8 سنوات، جميهم طلاب مدارس، مصابون بضيق في التنفس وهبوط عام وقئ واسهال وإرتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم.

وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصابين الخمسة يقيمون في قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، وأصيبوا بالتسمم الغذائي نتيجة تناول طعام فاسد داخل المنزل، وتم إجراء عمليات غسيل معوي لهم، ووضعهم تحت الملاحظة، لحين تماثلهم للشفاء، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.