ads
الإثنين 10 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حالة نادرة.. فتاة فرنسية تتناول كميات كبيرة من الزبدة والزيت يوميًا

الفرنسية مانون ألياس
الفرنسية مانون ألياس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تدّعي امرأة أنها تتناول كيلوجرام كامل من الزبدة ولتر من الزيت كل يوم وأن هذا يساعدها في إدارة حالتها الصحية العقلية.

عانت الفرنسية مانون ألياس أونبو “24 عامًا” من سلسلة من اضطرابات الأكل لعدة سنوات كانت مزيجًا من النظام الغذائي المقيد والإفراط في تناول الطعام.


وتتناول كميات كبيرة من الزبدة والزيت والبطاطس المقلية والشوكولاتة، مما يساعدها على محاربة نوبات الهلع التي تصيبها.

وظهرت مانون على تيك توك وهي تتناول مزيجًا غريبًا من الوجبات الخفيفة، وقالت، إنها تهدف إلى المساعدة في زيادة الوعي باضطرابات الأكل. وادعت أن هذا المزيج يساعدها على التحكم في الإفراط في تناول الطعام، لأن الزبدة تمنحها الطاقة.


يعد اضطراب الشراهة إلى الطعام مرضًا عقليًا خطيرًا حيث يأكل الأشخاص الذين يعانون منه كميات كبيرة جدًا من الطعام دون الشعور بما يفعلونه. 

فتاة فرنسية مانون ألياس أونبو اضطرابات الأكل الزبدة والزيت