حالة نادرة.. فتاة فرنسية تتناول كميات كبيرة من الزبدة والزيت يوميًا

الإثنين 10/أبريل/2023 - 07:30 ص

تدّعي امرأة أنها تتناول كيلوجرام كامل من الزبدة ولتر من الزيت كل يوم وأن هذا يساعدها في إدارة حالتها الصحية العقلية.

عانت الفرنسية مانون ألياس أونبو “24 عامًا” من سلسلة من اضطرابات الأكل لعدة سنوات كانت مزيجًا من النظام الغذائي المقيد والإفراط في تناول الطعام.



وتتناول كميات كبيرة من الزبدة والزيت والبطاطس المقلية والشوكولاتة، مما يساعدها على محاربة نوبات الهلع التي تصيبها.

وظهرت مانون على تيك توك وهي تتناول مزيجًا غريبًا من الوجبات الخفيفة، وقالت، إنها تهدف إلى المساعدة في زيادة الوعي باضطرابات الأكل. وادعت أن هذا المزيج يساعدها على التحكم في الإفراط في تناول الطعام، لأن الزبدة تمنحها الطاقة.



يعد اضطراب الشراهة إلى الطعام مرضًا عقليًا خطيرًا حيث يأكل الأشخاص الذين يعانون منه كميات كبيرة جدًا من الطعام دون الشعور بما يفعلونه.