نائب أوروبي يكشف عن موعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

أعلن عضو البرلمان الأوروبي عن كرواتيا، إيفان فيليبور سينسيتش، أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض الحزمة الـ11 من العقوبات ضد روسيا نهاية الشهر الجاري، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

من جهته، قال وزير الخارجية الإستوني، أورماسا رينسالو، إن العقوبات الجديدة ستؤثر على المزيد من رجال الأعمال الروس وستشمل العقوبات أيضا إجراءات ثانوية ضد أولئك الذين يساعدون روسيا في الالتفاف على الحلول الحالية.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الاتحاد الأوروبي سيبحث الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا بعد انتهاء احتفالات "عيد الفصح".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي، صادق في الـ25 من فبراير 2023، على حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا، تم بموجبها تشديد قيود الاستيراد من روسيا والتصدير إليها، والتعاملات مع البنوك الروسية.