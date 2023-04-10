بعد تخلي مالكه عنه| كلب يفوز بالعديد من الجوائز

الإثنين 10/أبريل/2023 - 07:15 ص

تحول كلب تم العثور عليه وهو يتجول في الشوارع بعد أن تخلى عنه مالكه، إلى كلب بوليسي مهم حاز على العديد من الجوائز.

تم العثور على الكلب “بي دي باز” في شوارع برادفورد، غرب يوركشاير، في أغسطس 2021، وعلى الرغم من أنه كان مزودًا بعنوان مالكه، إلا أن المالك لم يرد استرجاعه والاحتفاظ به.

الكلب بي دي باز





لكن مصير الكلب بي دي باز تغير بشكل جذري، عندما بدأت إمكاناته التي تميزه ككلب بوليسي تبرز بشكل كبير. وخلال الأشهر الـ 12 الأولى له مع الشرطة، ساعد الضباط في 26 عملية اعتقال و71 مطاردة و38 عملية بحث عن المفقودين.

وحقق الكلب الذي كان منبوذًا في يوم من الأيام، أداء جيدًا حتى حصل على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة العام من شرطة جنوب يوركشاير، وأصبح دوره أساسيًا في الشرطة لأنه احتجز مجرمين محترفين.

وقال مدرب الكلب، بي سي غرين: “لقد خُلق ليكون كلبًا بوليسيًا. بدأت بتدريب هذا الكلب في عام 2022، وأصبحت علاقتنا قوية، وأنا أثق به لحمايتي، نحن نواجه كل شيء كفريق”

وأكد المدرب على أن كلبه “بي دي باز” هو أفضل صديق له في العالم، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.