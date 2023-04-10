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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البرلمان الأوكراني يهاجم الصين وينكر سيادتها على تايوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الأوكراني، ألكسندر ميريجكا، إن "مزاعم الصين حول عائدية تايوان مضللة، وبكين لا يحق لها قانونا المطالبة بتايوان"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

وأضاف ميريجكا: "يواصل الحزب الشيوعي الصيني الصراخ قائلا إن تايوان تنتمي إليهم. لكن هذا وهم شيوعي قائم على الإنكار وبرنامج سياسي فاقد للمصداقية وميت".

وأشار إلى أن "الحقيقة التي لا تقبل الجدل وتكمن في أن الصين ليس لها أي حق شرعي في تايوان".

وتعترف 13 دولة في العالم بتايوان دولة مستقلة، وتقيم علاقات دبلوماسية معها.

البرلمان الأوكراني الصين تايوان