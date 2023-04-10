البرلمان الأوكراني يهاجم الصين وينكر سيادتها على تايوان

قال رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الأوكراني، ألكسندر ميريجكا، إن "مزاعم الصين حول عائدية تايوان مضللة، وبكين لا يحق لها قانونا المطالبة بتايوان"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

وأضاف ميريجكا: "يواصل الحزب الشيوعي الصيني الصراخ قائلا إن تايوان تنتمي إليهم. لكن هذا وهم شيوعي قائم على الإنكار وبرنامج سياسي فاقد للمصداقية وميت".

وأشار إلى أن "الحقيقة التي لا تقبل الجدل وتكمن في أن الصين ليس لها أي حق شرعي في تايوان".

وتعترف 13 دولة في العالم بتايوان دولة مستقلة، وتقيم علاقات دبلوماسية معها.