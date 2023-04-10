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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

استمرار حملات النظافة والإشغالات بالعجوزة وتفعيل «ترشيد الإنارة».. صور

رفع الإشغالات بحي
رفع الإشغالات بحي العجوزة
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استمرار حملات حي العجوزة اليومية بالتنسيق مع شرطة المرافق الحى لرفع إشغالات وتعديات المحلات التجارية والباعة الجائلين على الطرق العامة لضبط الشارع وسهولة سير المواطنين وتكثيف حملات النظافة للحفاظ على الشوارع نظيفة خالية من التلوث،وتمكنت الحملة من ضبط حالات إشغال متنوعة علي الطريق العام ما بين كراسي  وترابيزات واستاندات وثلاجات وعربات لباعة جائلين وتم مصادرة كافة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

حيث استهدفت الحملة عدد من الشوارع منها:"شارع المراغى،وشارع ٢٦ يوليو اتجاة السودان، شارع صلاح جاهين، والخليل،وابو المحاسن الشاذلى"،شهدت قص وتقليم للاشجار وتهذيبها وكنس وتجريد ورفع مخلفات وتراكمات اتربة وقمامة لتوفير بيئة أمنة خالية من الامراض.

كما قام اللواء  ياسر سامى مدين رئيس حى العجوزة بتفعيل ترشيد استهلاك الكهرباء بشارع السودان من خلال المرور على أعمدة الانارة وإطفاء بعضها وإنارة البعض الاخر بالتناوب، وإزالة الحواجز الحديدية والكتل الاسمنتية وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين 

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