أبطال بيراميدز| فريق كرة القدم لذوي الساق الواحدة يحقق لقب النسخة الأولى من الدوري.. صور

توج فريق بيراميدز لكرة القدم لذوي الساق الواحدة بلقب بطولة الدوري الممتاز في نسختها الأولى بعد الفوز بمباراته الخامسة على التوالي في البطولة على نادي زد بأربعة أهداف مقابل هدف، على ملاعب نادي المقاولون العرب.

وحقق الفريق السماوي انتصاره الخامس على التوالي في الدوري ورفع رصيده إلى ١٥ نقطة، ويحقق لقب الدوري، رغم تبقي مباراة أمام الزمالك في ختام البطولة التي تقام لأول مرة مصر.

وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز على حضور مباراة بيراميدز وزد، واحتفل مع أبطال النادي بتحقيق لقب الدوري، مؤكدا على فخره الشديد بهم وأنهم مثال يحتذى به في الإصرار والتحدي.

ويضم الفريق بين صفوفه اللاعبين، سيف محمد، وإسلام مجاهد في حراسة المرمى، وإبراهيم قطب وأحمد إبراهيم وأحمد حمدي في الدفاع، وزاهر محمد ومصطفى محمود وياسر البشلي وإبراهيم بدوي ومحمد صالح في خط الوسط، وفارس محمد ومحمد وائل في خط الهجوم.

ويقود الفريق المدير الفني رستم رستم والمدير الإداري أيمن إسماعيل وأدهم بلال المسئول الإعلامي، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري لاعب بيراميدز مصطفى محمود برصيد ٩ أهداف.