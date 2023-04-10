شاهد.. رد فعل القرود على خدعة سحرية مشهورة

الإثنين 10/أبريل/2023 - 06:00 ص

تظهر الأبحاث الجديدة أن القرود يمكن أن تنخدع بسهولة أكثر بخدعة سحرية مشهورة إذا كانت تمتلك إبهاما متعاكسا - وهذا يكشف مدى تأثير تشريح جسمنا على قدرتنا على إدراك العالم من حولنا.

ويوضح عالم النفس نيكولا كلايتون من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة: "يثير عملنا الاحتمال المثير للاهتمام ألا وهو أن القدرة الجسدية المتأصلة في الفرد تؤثر بشدة على إدراكه وتذكره لما يعتقد أنه رآه، وقدرته على التنبؤ بالحركات اليدوية لمن حوله".

ويمكن أن تؤدي مشاهدة الآخرين وهم يقومون بمهمة ما إلى تنشيط مناطق الدماغ نفسها التي تضيء إذا كنا نقوم بهذه المهمة بأنفسنا. ويحدث هذا داخل نظام الخلايا العصبية المرآتية لدينا، وكلما كنا أكثر دراية بالمهمة، كانت أدمغتنا تعكسها عن كثب.

يتمتع راقصو الباليه بتنشيط أقوى للخلايا العصبية المرآتية أثناء مشاهدة رقصات الباليه بدلا من رقصات الكابويرا، على سبيل المثال. ويتم ترميز هذه الإجراءات بقوة في أدمغتنا كسلسلة من الأسباب والنتيجة لتوفير جهد توقع الحركات الشائعة.

ويمكن للسحرة استغلال اعتمادنا على هذه الخريطة الذهنية للتلاعب بتصوراتنا. على سبيل المثال، إذا أظهر لك ساحر عملة معدنية في يد واحدة، وقام بخطوات أخذها باليد الأخرى، فسيغفر لك افتراض أن العملة قد انتقلت من يد إلى أخرى.

وهذا صحيح حتى عندما تكون العملة محجوبة ويترك الساحر العملة في اليد الأولى.

وبصفته ساحرا ممارسا لديه عقد من الخبرة، كان عالم النفس المقارن إلياس جارسيا بيليجرين فضوليا لمعرفة ما إذا كانت القدرة على أداء مجموعة من الإجراءات شخصيا ضرورية للخلايا العصبية المرآتية لرسم نفس تسلسل الخطوات.

وقام الباحث في جامعة كامبريدج في وقت الدراسة، جارسيا بيليجرين وفريق من زملائه باختبار 24 قردا تمثل ثلاثة أنواع. أولا أظهروا للقرود معاملة مفضلة. ثم تظاهروا بعد ذلك بنقل المكافأة في "رمية فرنسية"، أو قاموا بالفعل بنقلها إلى اليد الأخرى.

واعتمد كل اختبار على قبضة دقيقة تتضمن الإبهام لنقل العنصر، بغض النظر عما إذا كان النقل حقيقيا أم مزيفا.

وقاموا أيضا ببعض عمليات النقل الحقيقية للمكافأة من يد إلى أخرى.

ويظهر كل اختبار كما لو أن الساحر يستخدم قبضة دقيقة تتضمن إبهاما لنقل العنصر، بغض النظر عما إذا كان النقل حقيقيا أم مزيفا.

ولا تتطلب كل حيل خفة اليد استخدام الإبهام. وعلى الرغم من أن القرود قد لا تكون قادرة على أداء الاختلافات بشكل شخصي، إلا أن لا شيء في تشريحها يمنعها من تجربتها.

وفي جولة أخرى من الاختبارات، استخدم الباحثون قبضة اليد للاستيلاء (أو التظاهر بالإمساك) بالعنصر بدلا من قبضة الكماشة، والتي يبدو أنها تخدع الأنواع الثلاثة من القرود في معظم الأوقات.

ويشرح جارسيا بيليجرين: "لا تستطيع قرود السنجاب القيام بإمساك دقيق بالكامل، لكنها تظل مخدوعة. وهذا يشير إلى أن القرد لا يجب أن يكون خبيرا في الحركة من أجل التنبؤ بها، هو فقط قادر على القيام بذلك تقريبا".