بالقرآن الكريم.. دعاء الليلة التاسعة عشر من رمضان

اقترب شهر رمضان على الانقضاء ودائما ما نبحث عن الأدعية التي نناجي فيها الله سبحانه وتعالى في كل ليلة من ليالي رمضان المبارك، وفى الليلة التاسعة عشر من رمضان وكذلك دعاء اليوم التاسع عشر من شهر الرحمة والغفران والتوبة والعتق من النار، اللهم اقبل مننا تلك من الأدعية التي يحرص عليها الكثيرون في هذا الوقت الطيب من الشهر الكريم، ففيه أوقات يستجاب فيه الدعاء منها الثلث الأخير من الليل وعند الإفطار، حيثما ورد في السنة النبوية أنه للصائم عند فطره دعوة لا ترد.

اللهم داوي داء كل مريض مننا يارب،اللهم ارحم شهدائنا وموتانا واغفر لهم واسكنهم الفردوس الأعلى يا رب لا ترد لنا دعوة الا واجبتها فى ليلتنا هذه يارب، اللهم أصلح ذات بيننا وانصرنا على ابليس الرجيم يا رب،اللهم اقبل ثنائنا عليك وصلاتنا وسلامنا على محمد وبارك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم (وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا (63) صدق الله العظيم.

اللهم غلف قلوبنا بالسكينة وغلا أخلاقنا بالتواضع وسكن ألسنتنا بحلو الكلام الطيب ولا تجعل تصرفاتها ردود افعال على كل من يسىء إلينا وارزقنا الصبر على الجاهلين واهدنا إلى حسن التصرف واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب فى كل ما يصدر منا، بسم الله الرحمن الرحيم (ٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمۡ سُجَّدٗا وَقِيَٰمٗا (64) صدق الله العظيم، اللهم اجعلنا ممن يبيتون مصلين صادقين مخلصين متوكلين متذللين لله رب العالمين صائمين قائمين ليل نهار واقبل منا عاداتنا فى شهرك الكريم هذا يارب يارحمن يا رحيم، بسم الله الرحمن الرحيم (وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65) إِنَّهَا سَآءَتۡ مُسۡتَقَرّٗا وَمُقَامٗا (66) صدق الله العظيم.

اللهم اصرف عنا العقاب والعذاب واغفر لنا ذنوبنا واصحابنا فى أمرنا غافلين ضعفاء،اللهم ارحم ضعفنا فنحن بشر خطاءين،اغفر لنا يا غفور يارب،اللهم باعد بيننا وبين جهنم يارب واعتقنا من نار جهنم بحق لا إله إلا الله الغفور الرحيم يا رب،اللهم سبحانك انعمت علينا بدين الإسلام، اللهم انا نحمدك ونسترحمك ونسترضيك الا تدخلنا جهنم يارب، بسم الله الرحمن الرحيم (وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا (67) صدق الله العظيم.

اللهم جعلتنا أمة وسطا فى كل شيء فارقنا حكمة الوسطية فى كل تصرفاتها وحياتنا لترى عنا يا رب. احمنا واولادنا واحفادنا واهلنا من التطرف والتشدد والإرهاب الفكرى العقيم وايقظ قلوبنا وقولنا وحياتنا بالإيمان المعتدل الوسطى بك يا الله، اللهم احفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وارضها وحدودها ومياهها وقوت شعبها وبارك لمصر فيما رزقتنا من ثروات يارب، الحمدلله رب العالمين وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد نبيك الهادى الأمين ورسولك الخلوق الصادق العاقل الحكيم.