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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

اكتشاف نوع نادر من زهور الأوركيد في التبت الصينية

زهور الأوركيد
زهور الأوركيد
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اكتشف العلماء نوعًا نادرًا من زهور الأوركيد يسمى كيلوشيستا دنسيفلورا، في محافظة متوك بمنطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.

وقال ملخص نشر في مجلة "فايتوتاكسا" (تصنيف النباتات) حول هذا الاكتشاف، إنه من الناحية الشكلية يتميز هذا النوع من الأوركيد بأن لديه فصا وسطيا ذا كالوس ناضج يمتد من القاعدة إلى القمة، وبأن في القاعدة كاليين مخروطيين، بالإضافة إلى عمود قصير ممتلئ.

من جهته، صرح جين شياو هوا باحث في معهد علم النبات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، بأنه تم اكتشاف زهرة الأوركيد هذه لأول مرة في بوتان، وأن محافظة متوك هي المعروفة فقط في الصين بأن لديها هذا النوع من زهور الأوركيد في الصين.

وأضاف جين أن محافظة متوك تتمتع بتميز كبير من حيث الارتفاع الرأسي، حيث تمتد عبر مجموعة من مناطق المناخات المختلفة وأحزمة الغطاء النباتي المختلفة ذات النباتات والحيوانات المتنوعة، مما يوفر ظروفا مواتية لنمو زهور الأوركيد.

وأظهرت النتائج أن متوك من بين المحافظات التسع التي تعتبر نقاطا ساخنة لزهور الأوركيد في الصين.

 

زهور الأوركيد التبت الصينية جنوب غربي الصين