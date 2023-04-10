الأمن يكشف تفاصيل ضبط تاجر مخدرات بشمال سيناء

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا زعم أحد الأشخاص بقيام رجل شرطة بضبط نجله بدون وجه حق بمحافظة شمال سيناء.



في نفس السياق قال بيان لوزارة الداخلية اليوم إنه بالنسبة لما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق تضمن زعم (أحد الأشخاص- مقيم بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء).. بقيام رجل شرطة بضبط نجله، وإحتجازه بدون وجه حق وتحرير محضر على غير الحقيقة "إتجار بالمواد المخدرة".

بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره فى هذا الشأن، حيث تبين أنه بتاريخ 1 الجارى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط (شخصين "أحدهما نجل الشاكى المشار إليه" مقيمان بمحافظة شمال سيناء) وبحوزتهما (عدد 22 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام- هاتف محمول) وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.