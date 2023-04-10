ads
الإثنين 10 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لبيع لحوم الدواب «حمير» عبر «فيس بوك»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لبيع لحوم الدواب "حمير" عبر موقع "فيس بوك"

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى  "فيس بوك" من تعليق مدعوم بصورة لمحادثة بين صاحب الحساب وآخر عبر تطبيق "واتس آب" يقوم ببيع لحم الدواب "حمير".
بالفحص ومن خلال إجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب واقعة ترويج لحوم الدواب للبيع ( شخصين - مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة ).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما أقرا بقيامهما ببيع لحوم الدواب " حمير" لبعض أصحاب مزارع الكلاب، وتم ضبط كمية قدرها (150 كيلو جرام) من لحوم الفصيلة الخيلية "الحمير"، وبها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للإستخدام الآدمى والحيوانى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحمير ترويج لحوم بيع لحوم الحمير ضبط شخصين لحوم الدواب