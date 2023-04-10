«سيدات طائرة الزمالك» يهزم الصيد في نصف نهائي الكأس

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك على فريق الصيد بنتيجة 3-0، بالمباراة التي جمعتهما مساء الأحد بصالة الألعاب 6 أكتوبر (زويل )، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر لكرة الطائرة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:، 8/25، 12/25، 19/25.

يذكر أن مباريات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر تقام بنظام Best of 3 ليتأهل الفائز في مباراتين الي الدور النهائى من البطولة.

ومن المقرر أن يلاقي سيدات الطائرة الفريق نفسه بالدور قبل النهائي من البطولة اليوم الإثنين في تمام الحادية عشرة مساء بصالة الألعاب 6 أكتوبر (زويل).



ويقود الجهاز الفني لسيدات الطائرة بالزمالك كل من: أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وإكرامي هيكل مدربًا عامًا، ومحمد أنور مدربًا مساعدا، والدكتور بلال وتوت للإعداد البدني، والدكتورة سمية ناجح طبيبة وشادي فهيم محللًا تقنيًا وهبة محمد إدارية.